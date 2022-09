Stiinta, show de aniversare, cu echipa de la mare

Universitatea Craiova si-a celebrat cei 74 de ani de existenta cu un meci-spectacol si o victorie, chiar daca una dramatica, contra Farului. Din pacate, show-ul a fost pus in scena la Severin, nu in Banie, dar si asa, avea sa fie unul memorabil. Stiinta si Farul au continuat seria duelurilor deschise, curate, fara diversiuni, rezultand cel mai atractiv meci de pana acum in acest sezon al Superligii.Alb-albastrii au inceput relaxati, desi erau obligati sa schimbe impresia lasata de acel esec ... citeste toata stirea