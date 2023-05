Tot felul de zicale iti vin in minte dupa un cosmar precum cel pus in scena de alb-albastri duminica seara, la incheierea campionatului. "Dumnezeu iti da (cu mana Regelui Hagi), dar nu-ti baga si-n traista" se putea auzi de peste tot cand lumea parasea resemnata arena "Ion Oblemenco". Cliseu, cliseu, dar asumat... In loc sa-si asigure o despartire placuta de fani, echipa lui Neagoe le-a oferit un simulacru de fotbal, ori, mai plastic, s-a facut de ras.Universitatea nu trebuie sa fie frustrata, ... citeste toata stirea