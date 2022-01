Stiinta si-a executat victima predilecta, Rapidul

Craiova a batut Rapidul in primul rand pentru ca bate Rapidul dintotdeauna. Cu Oblemenco venit pe masa de operatie, sutand de-i sareau cusaturile, pentru "set" memorabil. Cand giulestenii erau in buza ligii secunde, oltenii au fost cei care le-au dat de fiecare data branciul decisiv. Cand, condusi de Il Luce, au avut titlul pe masa, in Banie, tot Stiinta le-a dat peste maini, mai mult din obisnuinta, decat din rivalitate. Chiar si cand Craiova insasi a retrogradat, Rapidul n-a scapat de ... citeste toata stirea