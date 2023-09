La revenirea acasa, dupa o luna horror, alb-albastrii trebuiau sa plece capul in fata tribunei, sa-l bage in bocancul adversarilor de la Sepsi si abia dupa ce le vor fi provocat acestora primul esec in campionat, sa-l ridice pentru a culegele uralele multimii. Din fericire, asa s-a si intamplat, chiar daca ai nostri si-au complicat singuri seara, ajutati si de neghiobul caruia i s-a lasat VAR-ul pe mana, in loc sa i se azvarle galeata cu var pe teasta.Prima repriza a fost cea mai buna din ... citeste toata stirea