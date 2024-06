Stiinta si-a stabilit doua amicale in stagiul din Austria

Universitatea Craiova s-a reunit luni, dupa doua saptamani de vacanta si a inceput antrenamentele sub comanda lui Costel Galca, la cantonamentul "Ilie Balaci" din Lunca Jiului. Juvetii vor ramane acasa pana pe 16 iunie, pentru ca intre 17 iunie si 1 iulie sa efectueze un stagiu de pregatire in Austria, la Neustift Im Stubaital. In stagiul din Austria, Universitatea Craiova va disputa cateva meciuri amicale, iar primul dintre adversari este vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw, pe care Stiinta ... citește toată știrea