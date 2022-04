Stiinta si fanii ei, spectacol de Sarbatori, in Trivale

Desi au ignorat in premiera Balsul, o data cu bucata de drum expres inaugurata recent, oltenii au avut parte de un traseu anevoios spre Pitesti, in a doua zi de Paste, pentru a fi alaturi de Stiinta lor. Peste 1.500 de dependenti de substanta alb-albastra au navalit in Trivale, pe un drum ticsit de vehicule, la final de mini-vacanta de Sarbatori. Rasplata le fuse superba fanilor Universitatii, la mijlocul itinerariului. Dupa ce au mers "bara la bara", fanii au avut parte de "gol dupa gol" in ... citeste toata stirea