Stiinta, succes cu FCSB, pe Arena Nationala!

In sfarsit, Stiinta a invatat sa joace cu FCSB. Cand s-a luat in piept cu echipa lui Becali, n-a scos vreun punct, ba chiar a incasat batai rusinoase, de cele mai multe ori nemeritate. Cand s-a aparat, acceptand dominarea si reactionand, Craiova a invins. Ouzounidis, al carui apanaj era acest stil de joc, a reusit doua victorii cu FCSB. E adevarat, una, inlesnita de efectivul adversarei, eliberat de titulari. In acest sezon, Craiova incasase sapte goluri in cele doua infrangeri cu trupa lui ... citeste toata stirea