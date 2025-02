Stiinta tinteste azi al patrulea succes la rand

Universitatea Craiova a castigat toate cele trei meciuri de la venirea lui Mirel Radoi si in seara aceasta, de la ora 20, intalneste Otelul Galati, pe "Ion Oblemenco". In tur, cand cele doua echipe erau pregatite de Costel Galca, respectiv de Dorinel Munteanu, scorul a fost 1-1. Cele doua echipe s-au duelat si intr-un amical la Buftea, in pauza de iarna, iar moldovenii s-au impus cu 1-0. Pe banca tehnica a galatenilor stau doi olteni, Ovidiu Burca si Victor Naicu. In ultima zi a perioadei de ... citește toată știrea