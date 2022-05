Stiinta va juca, din nou, in cupele europene

Pentru al saselea an la rand, Universitatea Craiova va juca in cupele europene. A biruit, in meciul de baraj pentru preliminariile Conference League, Botosaniul, echipa de pe locul 8, pe care nu o invinsese in acest sezon. Desi a fost un meci decisiv, nici emulatia din jurul sau si nici sarbatorirea de la final, destul de retinuta, n-au fost pe masura importantei disputei. Mai mult s-au bucurat craiovenii la cele doua victorii ale Stiintei in fata echipei familiei Mititelu, decat la succesul cu ... citeste toata stirea