Stiinta zburda in meciurile care nu conteaza: 4-1 cu Farul

Putin interes pe "Ion Oblemenco" pentru un meci care a contat pentru Universitatea Craiova numai ca prilej de a debuta doi tineri, Sala si Danciu, care au si lasat o impresie buna. Stiinta a facut inca o data spectacol intr-un meci fara importanta. Miza era numai pentru Farul, care putea obtine locul 4 si cateva sute de mii de euro in plus la imparteala drepturilor TV. Cand presiunea este minima sau inexistenta, alb-albastrii zburda, dar in meciurile care conteaza, sunt coplesiti, sunt depasiti ... citeste toata stirea