FC Barcelona va petrece pe primul loc pauza prilejuita de Mondialul din Qatar. In ultima etapa inainte de intreruperea La Liga, catalanii au obtinut un succes dramatic in deplasare cu Osasuna, scor 2-1. Prima repriza a fost insa groaznica pentru trupa lui Xavi, care a avut ghinioane cu duiumul. Gazdele au marcat devreme, in minutul 6, prin Garcia, desi trebuia sa se discteze fault in atac la acea faza. Apoi, ... citeste toata stirea