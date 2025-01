Succes dramatic pentru Real Madrid, la Valencia

Real Madrid s-a impus dramatic, in deplasare, scor 2-1, cu Valencia, intr-o restanta din etapa a 12-a din La Liga si a trecut pe primul loc in clasament, cu 43 de puncte, 2 peste Atletico (un meci restanta) si 5 peste Barcelona. Meciul era programat initial pe 2 noiembrie, dar a fost amanat din cauza inundatiilor din acea zona.Valencia a ratat cateva ocazii in prima jumatate de ora si a deschis scorul in minutul 27, prin Hugo Duro. Real Madrid a preluat apoi initiativa si avea sa intoarca ... citește toată știrea