Succes dramatic pentru tricolore, la Eurohandbal

Un gol marcat de Bianca Bazaliu cu o aruncare de la mare distanta, cu o secunda inainte de finalul partidei, a adus victoria Romaniei contra Spaniei, scor 28-27 (12-11), in primul meci al tricolorelor in grupa principala II de la Campionatul European. Ibericele egalasera la 27, cu 8 secunde inainte de final, dar succesul Romaniei a venit in extremis. Pentru Romania au marcat: Crina Pintea 7 goluri, Eliza Buceschi 6, Cristina Neagu 5, Sorina Grozav 4, Bianca Bazaliu 3, Alexandra Badea 2, Laura ... citeste toata stirea