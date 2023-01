Succes important pentru baschetbalistii Craiovei

Baschetbalistii de la SCMU Craiova au obtinut un succes important pentru intrarea in Top 5, cu Petrolul Ploiesti, in Sala Polivalenta, scor 71-61, pe sferturi: 15-14, 16-18, 17-15, 23-14. Desi au avut numai un jucator in double digit, Mijovic ( 23 de puncte, 14 recuperari si 2 pase decisive), craiovenii au facut un joc de echipa excelent, in special pe faza de aparare, compensand procentajul dezastruos la aruncarile de la distanta, numai 3 reusite din 23 de tentative.Au jucat pentru Craiova: ... citeste toata stirea