Succes la baschet, esecuri la handbal si volei pentru SCMU Craiova

Inceput de week-end plin pentru echipele de sala ale Craiovei, doua dintre ele evoluand in Polivalenta. Unicul succes a fost adus de echipa de baschet a SCMU, care a reusit sa-si ia revansa pentru finala de Cupa Romaniei, pierduta pe teren propriu cu CSO Voluntari. Trupa antrenata de Vitaly Stepanovski s-a impus in meciul din etapa a 29-a a LNMB, scor 83-80, pe sferturi: 23-21, 18-21, 18-21, 24-17. Qualls si Kennedy au fost liderii gazdelor, fiecare cu 20 de puncte si 9 recuperari, in timp ce ... citeste toata stirea