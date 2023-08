O noua editie din La Liga a inceput vineri seara, iar in primul meci Rayo Vallecano a invins, in deplasare, scor 2-0, pe Almeria. Ambele goluri au fost marcate din lovituri de la 11 metri, de Isi Palazon si Randy Nteka.Intr-un alt meci, Valencia s-a impus, scor 2-1, in deplasare, cu FC Sevilla. "Liliecii" au deschis scorul in minutul 60, prin Diakhaby. Aflata in ... citeste toata stirea