Suedia a castigat Eurohandbal 2022

Suedia a castigat Campionatul European de handbal masculin, dupa ce a invins in finala Spania, detinatoarea titlului, cu 27-26 (12-13), la Budapesta. Nordicii au facut diferenta in ultima secunda, dintr-o aruncare de la 7 metri transformata de Niclas Ekberg. Este al cincelea titlu continental obtinut de suedezi, dupa cele din 1994, 1998, 2000, 2002.Medalia de bronz a revenit campioanei mondiale, Danemarca, scor 35-32, dupa prelungiri, in finala ... citeste toata stirea