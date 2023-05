Directia Judeteana de Sport Dolj cu sprijinul financiar al Primariei Craiova si al Consiliului Local Craiova organizeaza editia a X-a a programului "Summer Sport", in perioada 19 iunie - 27 iulie 2023. Scopul acestui program este cel de atragere a tinerilor spre miscare, pe perioada vacantei de vara, si consta in cursuri gratuite pentru copii cu varste cuprinse intre 6 ani si 14 ani, care doresc sa fie initiati in anumite ramuri sportive. Participantii vor beneficia de instruire sub indrumarea ... citeste toata stirea