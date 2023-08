Pep Guardiola este de aseara primul antrenor care repurteaza trei Supercupe ale Europei cu trei cluburi diferite: FC Barcelona (2009, 2011), Bayern Munchen (2013) si Manchester City (2023). Dupa ce a pierdut Community Shield, la loviturile de departajare, a castigat aseara, cu un plus de sansa, tot in urma loviturilor de departajare (1-1, 5-4), Nemanja Gudelj de la Sevilla expediind balonul in bara transversala. "Cetatenii" n-au parut in apele lor si in absenta lui De Bruyne si Bernardo Silva, ... citeste toata stirea