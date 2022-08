Supercupa Europei: Real Madrid - Frankfurt

Castigatoarea Champions League, Real Madrid, o va intalni pe detinatoarea Europa League, Eintracht Frankfurt, in Supercupa Europei, azi, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, de la ora 22 (in direct pe Digi Sport 1). Cele doua formatii vor fi din nou fata in fata dupa 62 de ani de la finala Cupei Campionilor Europeni din 1960, cand Real Madrid se impunea cu 7-3, pe Hampden Park din Glasgow. Meciul de la Helsinki va fi arbitrat de englezul Michael Oliver. Real Madrid ... citeste toata stirea