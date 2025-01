Supercupa Spaniei: Barcelona si Bilbao, in prima semifinala

In cele doua semifinale ale Supercupei Spaniei se intalnesc, la Riad, in Arabia Saudita, Athletic Bilbao, detinatoarea Cupei Regelui, si FC Barcelona, vicecampioana din La Liga, astazi, de la ora 21.00, respectiv Real Madrid, campioana Spaniei, si Mallorca, finalista Cupei, joi, ora 21.00. Castigatorii se intalnesc in finala duminica.Cei doi granzi, ... citește toată știrea