Superliga: Remize pentru FCSB si CFR Cluj, in etapa a zecea

FCSB a fost egalata la ultima faza, gol Tudorie, in meciul de acasa cu Petrolul, incheiat 1-1, in etapa a 10-a din Superliga. Baluta a deschis scorul pentru campioana, in minutul 3, iar Mihai Popescu a fost eliminat in minutul 29. FCSB este pe ... citește toată știrea