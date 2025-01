Surprize la reluarea Superligii

In primele doua meciuri de la reluarea primei ligi de fotbal din Romania s-au consemnat surprize. FCSB a urcat pe primul loc, dar nu a reusit sa castige acasa cu Hermannstadt, scor 1-1. Cretu a egalat pe final pentru gazde, dupa ce Chitu marcase in primul sfert de ora pentru sibieni. In primul meci al zilei, nou-promovata Slobozia a castigat cu 3-2 in fata unei pretendente la play-off, Sepsi. La Clinceni, Gele, Afalna si Ibrian au punctat pentru Slobozia, iar El Sawy si Oberlin, pentru Sepsi. ... citește toată știrea