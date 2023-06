Poloneza Iga Swiatek, iidera WTA si detinatoarea titulului la Roland Garros, o va intalni in finala de anul acesta a turneului parizian pe Karolina Muchova din Cehia, ocupanta locului 43 in clasamentul WTA.Iga Swiatek s-a impus in semifinale cu 6-2, 7-6 (9/7), in fata braziliencei Beatriz Haddad Maia (14 ATP). Sud-americanca, pentru prima oara in penultimul act al unui turneu de Mare Slem, a avut o minge de set ... citeste toata stirea