Swiatek - Paolini, finala feminina la Roland Garros

Finala feminina de la Roland Garros se va disputa sambata intre poloneza Iga Swiatek, numarul unu mondial, si italianca Jasmine Paolini, (28 de ani, 15 WTA), aflata la prima finala de Mare Slem din cariera. Swiatek are 2-0 la directe cu Paolini, pe care a invins-o cu 6-3, 6-0 la US Open 2022 si cu 6-2, 6-1 la Praga in 2018, cand poloneza avea doar 17 ani.La Paris, Swiatek a trecut in semifinale cu 6-2, 6-4, pe Coco ... citește toată știrea