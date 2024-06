Takuto Oshima vrea tiki-taka, nu hara-kiri, la Craiova

Mijlocasul japonez Takuto Oshima, in varsta de 26 de ani, s-a alaturat lotului Universitatii Craiova in Austria. Adus la recomandarea lui Costel Galca, care il stie din campionatul polonez, niponul a fost descris astfel de clubul din Banie: "E foarte apreciat pentru atitudinea sa extraordinara, viziune excelenta asupra jocului, este capabil sa anticipeze miscarile adversarilor si sa intercepteze mingea eficient. Are o abilitate deosebita in a pasa mingea cu precizie. Poate sa joace constant la ... citește toată știrea