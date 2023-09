In cel mai frumos meci de pana acum de la Mondialul de rugby din Franta, reprezentativa Tarii Galilor, sustiuta din tribune de printul William de Wales, a invins selectionata Fiji cu scorul de 32-26, la Bordeaux, in Grupa C. Nationala Fiji a avut trei eseuri nevalidate, iar la ultimul atac putea schimba soarta partidei, dar aripa ... citeste toata stirea