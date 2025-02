TAS a mentinut sanctiunile dictate de UEFA contra Romaniei

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a mentinut deciziile dictate de UEFA in urma incidentelor petrecute la meciul Romania - Kosovo, disputat pe 15 noiembrie, pe Arena Nationala, in Liga Natiunilor. TAS a mentinut atat sanctiunea privind disputarea unui meci de pe teren propriu fara spectatori, cat si sanctiunea financiara primita, in valoare de 128.000 de euro. Meciul Romania - Kosovo a fost abandonat la scorul de 0-0, dupa ce echipa oaspete s-a retras de pe teren in prelungiri. ... citește toată știrea