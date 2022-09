Tenis: Restul lumii repurteaza, la Londra, primul trofeu Laver Cup

O prestatie incredibila a americanului Frances Tiafoe a permis echipei restului lumi sa-si adjudece primul trofeu Laver Cup (13-8) in fata echipei Europei aseara la Londra. Echipa condusa de John McEnroe a obtinut victoria gratie americanului Frances Tiafoe care l-a invins pe grecut Stefanos Tsitsipas. Recent semifinalist la US Open, Frances Tiafoe, condus dupa primul set (6-1) s-a impus la tie-break in setul doi (13-11) si si-a adjudecat super tie-break (10-8). Este pentru prima data in 5 ... citeste toata stirea