Thomas Tuchel, numit selectioner al Angliei

Thomas Tuchel este noul selectioner al nationalei Angliei. Germanul in varsta de 51 de ani a semnat un contract pe un an si jumatate si va incepe mandatul la 1 ianuarie 2025. Postul de selectioner al Three Lions a ramas vacant dupa plecarea lui Gareth Southgate, in urma finalei EURO 2024, pierduta vara trecuta impotriva Spaniei, interimar fiind selectionerul de la U21, Lee Carsley. Tuchel devine al treilea selectioner strain al Angliei, dupa suedezul Sven Goran Eriksson si italianul Fabio ... citește toată știrea