Toti internationalii Craiovei au evoluat pentru echipele nationale

Mai multi jucatori ai Universitatii Craiova sunt implicati in actiuni ale echipelor nationale in aceasta perioada si toti au jucat. Nicusor Bancu a fost integralist in esecul Romaniei cu Bosnia, scor 0-1, in timp ce Alexandru Mitrita a fost introdus pe final de joc de Mircea Lucescu. Stefan Baiaram a jucat in prima repriza la nationala U21 a Romaniei, care a castigat cu 1-0 amicalul din deplasare cu Portugalia. Stefan Bana a fost integralist la nationala U20, in esecul, scor 1-0, din deplasare, ... citește toată știrea