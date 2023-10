Dupa plecarea superstarului Harry Kane, la Bayern Munchen, Tottenham are un sezon excelent in Premier League, parcurs datorat si noului antrenor, Ange Postecoglou. Spurs si-au consolidat pozitia de lideri, dupa ce au castigat al doilea derby londonez in decurs de cinci zile. Dupa succesul de luni cu Fulham, a urmat victoria din deplasare, pe ... citeste toata stirea