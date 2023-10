Pe primul loc in Premier League a urcat provizoriu Tottenham Hotspur, care s-a impus, in etapa a 8-a, cu 1-0 pe terenul nou-promovatei Luton Town desi a jucat o repriza intreaga in zece oameni dupa eliminarea lui Bissouma. Tottenham are 20 de puncte dupa opt jocuri, fiind urmata de Manchester City, 18 puncte (7 jocuri), Arsenal, 17 puncte (7 jocuri), Liverpool, 16 puncte (7 jocuri). Azi se joaca derby-urile Arsenal - Man City si Brighton - Liverpool.Manchester United a reusit o revenire ... citeste toata stirea