Tricolorii au incheiat anul cu o victorie neta

Anul 2024 a fost incheiat de nationala Romaniei in nota in care el s-a desfasurat, tricolorii obtinand un succes clar, 4-1 cu Cipru, pe Arena Nationala, in meciul care a incheiat prezenta noastra in nivelul al treilea al Ligii Natiunilor, in care nu trebuie sa mai revenim. Desi partida cu Kosovo n-a fost decisa oficial, cel mai probabil vom primi fireasca victorie cu 3-0 la "masa verde" si vom avea maximum de puncte, 18, la terminarea Ligii Natiunilor. Contra Ciprului, intens-solicitatul la