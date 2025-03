Tricolorii au indeplinit formalitatea, n-au spalat rusinea

Dupa ce a ratat startul in preliminariile Mondiale si a compromis, in buna masura, sansele de calificare, nationala lui Il Luce a castigat meciul care nu conteaza, fiindca victoriile cu San Marino le vor bifa toate celelalte echipe din grupa. Echipa cu selectioner octogenar s-a impus in fieful amatorilor cu doua penalty-uri si un autogol, incasand gol de la ultima echipa din lume. Si mai rau a fost ca nea Mirciulica ni l-a servit tot meciul pe Ianis Hagi, beizadeaua provocand un disconfort ... citește toată știrea