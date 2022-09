Tricolorii incearca sa evite retrogradarea in Liga C a Ligii Natiunilor

Nationala Romaniei joaca, azi, cu Bosnia-Hertegovina, in ultima etapa din Liga B, Grupa 3, a Ligii Natiunilor, pe stadionul Giulesti, de la ora 21.45, cu casa inchisa. Partida va fi transmisa de Prima TV si va fi arbitrata de turcul Halil Umut Meler. Pentru a evita retrogradarea in Liga C, tricolorii trebuie sa depaseasca Finlanda in clasament. Romania este pe ultimul loc, cu 4 puncte. Lider este Bosnia, cu 11 puncte, pe locul doi este Muntenegru - 7 puncte si pe trei se afla Finlanda - 5 ... citeste toata stirea