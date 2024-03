Tricolorii joaca azi primul meci al anului

Primul meci al nationalei de fotbal a Romaniei in 2024 are loc in seara aceasta, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, amicalul cu Irlanda de Nord, arbitrat de suedezul Kristoffer Karlsson. Tricolorii sunt calificati la Euro 2024 din Germania, unde vor juca, in grupa, cu nationalele Belgiei, Slovaciei si castigatoarea barajului dintre Ucraina si Islanda. Pana la turneul final, nationala lui Edi Iordanescu mai intalneste, in jocuri amicale, Columbia, pe 26 martie, la Madrid, Bulgaria, pe 4 iunie, ... citește toată știrea