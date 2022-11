Tricolorii, manita cu Echipa Tarii: Moldova - Romania 0-5

In ultimul meci pe care l-au jucat in 2022, Romania a castigat duelul fratesc cu nationala Moldovei, un amical jucat la Chisinau, scor 5-0. Au marcat: Morutan (min. 9), Dragus (min. 40), Cicaldau (min. 61), Daniel Paraschiv (min. 71 penalti), Ad. Rus (min. 88). Moldovenii au avut in teren 3 jucatori de la FC Voluntari, echipa care joaca pe arena Anghel Iordanescu, acasa la Tata Puiu. Deducem de aici replica palida a fratilor de peste Prut, dupa ce bosniacii s-au predat la ultimul joc din ... citeste toata stirea