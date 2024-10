Tricolorii U20 au invins Cehia in deplasare

Nationala U20 a Romaniei a catigat cu 1-0, la Pardubice, in fata Cehiei U20, meciul contand pentru etapa a treia de la Elite League, gol marcat de Alexandru Musi de la FCSB, in minutull 38. Jucatorul Craiovei, Stefan Bana, a fost titular si a fost inlocuit in minutul 56. Selectionerul Costin Curelea a utilizat echipa: Rafaila - Dorobantu, St. Dutu, M. Dutu, David ('66, Suteu) - Pascalau, Jalade ('66, I. Pop) - Bana ('56, R. Pop), Botogan ('88, Renta), Musi ('66, A. Trica) - A. Stan ('56, ... citește toată știrea