Tricolorii U20, remiza cu Portugalia

Echipa nationala U20 a Romaniei a remizat, scor 1-1, La Targoviste, cu echipa similara a Portugaliei, in cadrul Elite League U20. Fostul atacant al Universitatii Craiova, Atanas Trica, nepotul lui Ilie Balaci, a marcat in prima parte, dintr-un penalti obtinut de Musi, iar lusitanii au egalat in minutul 54, prin Tiago Andrade. Stefan Bana de la Universitatea Craiova a fost ... citește toată știrea