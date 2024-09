Tricolorii U21 si U20 au pierdut in deplasare

Din favorita la calificare la Europenele din 2025, nationala U21 a Romaniei are acum a treia sansa la calificare, dupa ce a fost invinsa, in deplasare, cu 2-0, de selectionata Finlandei, in preliminarii. Golurile au fost marcate de Miettinen (22') si Liimatta (71'). Jucatorul Craiovei, Stefan Baiaram, a fost introdus pe teren in minutul 55, intr-un meci in care selectionerul Daniel Pancu a mizat nejustificat in primul 11 pe nu mai putin de 5 jucatori de la Rapid. Echipa a aratat astfel: Sava - ... citește toată știrea