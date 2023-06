Legendarul antrenor al lui Auxerre, Guy Roux (84 ani) a acceptat cu tristete retrogradarea fostei sale echipe de suflet, in Liga a 2-a, dupa infrangerea acesteia intr-o partida decisiva, pe teren propriu (1-3) de Lens. La Auxerre a aparat, cum a putut, Ionut Radu, care si-a luat adio de la echipa, desfiintat fiind de L'Equipe. Dupa ce retrogradase cu Cremonese, a reusit aceeasi isprava si cu Auxerre. Guy Roux, care in 1996 reusea eventul a parasit Auxerre dupa ce castigase Cupa Frantei in 2005, ... citeste toata stirea