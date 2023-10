Manchester City a fost aleasa cea mai buna echipa masculina de fotbal a anului, la Teatrul Chatelet din Paris, in cadrul Galei premiilor Balonul de Aur, datorita triplei realizate in sezonul trecut, Liga Campionilor, Premier League si Cupa Angliei. La feminin, FC Barcelona a fost declarat cel mai bun club. Formatia catalana a castigat in sezonul trecut Liga Campionilor, Cupa Spaniei si Supercupa Europei.Emiliano "Dibu" Martinez a primit trofeul Lev Iasin, pentru cel mai bun portar al lumii in ... citeste toata stirea