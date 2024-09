Trupa lui Rotaru si Galca si-a revelat caracterul, in Moldova

E greu sa acceptam un esec cu Iasiul, echipa net inferioara, si o agoniseala de 1 punct din meciurile cu Dinamo, Rapid si Iasi. Putem arunca vina pe terenurile de pe Arcul de Triumf si din Copou si pe ratarile de pe "Ion Oblemenco", daca in acelasi timp acceptam ca avem o echipa nedispusa sa lupte, superficiala, capricioasa. O echipa pe care an de an e supraevaluata. Pe de alta parte, e greu sa le pretinzi un spirit de luptatori, sa le zgandaresti orgoliul acestor jucatori cand nu exista nicio ... citește toată știrea