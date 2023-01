Tsitsipas - Khachanov, prima semifinala la Australian Open

Prima semifinala masculina de la Australian Open este cea dintre grecul Stefanos Tsitsipas, locul 4 ATP favorit 3, si rusul Karen Khachanov, locul 20 mondial. Tsitsipas l-a invins pe cehul Jiri Lehecka, locul 71 ATP, scor 6-3, 7-6 (7/2), 6-4, in doua ore si 17 minute. Karen Khachanov s-a calificat in semifinale dupa abandonul americanului Sebastian Korda, la scorul 7-6 (5), 6-3, 3-0 pentru rus. Khachanov, locul 20 mondial, a mai fost in ... citeste toata stirea