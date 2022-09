Tuchel, demis de la Chelsea

Chelsea Londra s-a despartit de tehnicianul german Thomas Tuchel. Londonezii au avut un start poticnit in Premier League, iar in prima etapa a grupelor Champions League au pierdut cu 1-0 in deplasare cu Dinamo Zagreb. In 2021, cu Tuchel pe banca, echipa de pe Stamford Bridge a castigat Liga Campionilor, Supercupa Europei si Cupa Mondiala a Cluburilor."Sunt nervos pe mine si sunt nervos din cauza modului in care am jucat. Sunt atat de suparat. Evident, sunt in alt film, am ... citeste toata stirea