Turcia bate Georgia cu goluri superbe si mult noroc

Georgia, cu mijlocasul Universitatii Craiova, Anzor Mekvabishvili, in primul 11, a pierdut primul sau meci la un turneu final, 1-3 contra Turciei. La Dortmund, in duelul inaugural al grupei F de la Euro 2024, tanara echipa a lui Vincenzino Montella a marcat doua goluri superbe, prin Muldur (25) si starul lui Real Madrid, Arda Guler (66), dar a avut mare noroc in prelungirile partidei, cand gruzinii au ratat ocazii incredibile. Georgia egalase in prima repriza prin Mikautadze, omul lui Boloni la ... citește toată știrea