Americanca Jessica Pegula si-a asigurat calificarea in semifinale la Turneul Campioanelor, dupa ce a invins-o pe bielorusa Aryna Sabalenka, scor 6-4, 6-3. Pegula are deja doua victorii si este in penultimul act al competitiei- Tot in Grupa Bacalar, Elena Rybakina din Kazahstan a trecut de grecoaica Maria Sakkari, scor 6-0, 6-7 (4), 7-6 (2), jucatoarea elena, cap de serie 8, fiind prima ... citeste toata stirea