Turneul Campioanelor: Se cunosc 3 semifinaliste

Calificata deja in semifinale la Turneul Campioanelor 2024, la Riad si sigura de locul 1 WTA la finalul acestui an, Aryna Sabalenka a pierdut ultimul meci jucat in grupa, in fata Elenei Rybakina (Kazahstan, 5 WTA), scor 4-6, 6-3, 1-6. In cealalta partida din grupa, chinezoaica Qinwen Zheng si-a asigurat calificarea in semifinale dupa ce a trecut cu 6-1, 6-1, de italianca Jasmine Paolini. ... citește toată știrea