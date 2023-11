Dupa ce l-a invins abia in 3 seturi pe Hubert Hurkacz, scor 7-6(1), 4-6, 6-1, sarbul Novak Djokovic i-a asigurat prezenta lui Jannik Sinner in semifinalele Turneului Campionilor, iar italianul, prin succesul asupra lui Holger Rune, i-a inlesnit accesul sarbului in penultimul act. Daca Sinner pierdea cu Rune, Djokovic era out de la ... citeste toata stirea